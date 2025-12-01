Правый руль под запретом? Росаккредитация опровергла информацию о ввозе японских авто

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) опровергла распространившуюся в СМИ информацию о запрете ввоза и эксплуатации праворульных автомобилей на территории РФ.

В ведомстве подчеркнули, что действующее законодательство не содержит подобных ограничений.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что суд Владивостока постановил отказать в выдаче свидетельств безопасности праворульным транспортным средствам из-за несоответствия яркости фар требованиям российских правил.

Также упоминалось о введении обязательной оценки выбросов для гибридных автомобилей, которая усложняла процедуру ввоза таких автомобилей.

Как отметили в Росаккредитации, этот судебный процесс был сфокусирован исключительно на вопросах законности действий ведомства и не затрагивал проблему легальности ввоза транспортных средств с правым расположением руля.

В феврале 2025 года несколько испытательных лабораторий, расположенных во Владивостоке, лишились аккредитации. Одна из компаний подала в суд, чтобы оспорить решение Росаккредитации.

