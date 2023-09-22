Лихачев прокомментировал информацию об отказе Венгрии от топлива из РФ

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о том, что информация некоторых СМИ о том, что Венгрия якобы отказалась от топлива из России для атомной электростанции «Пакш», являются лишь «провокационными слухами». Соответствующее заявление он сделал во время беседы с телевизионным каналом «Россия 24» .

Там Лихачев заявил, что информация об отказе Венгрии от топлива из РФ – лишь провокационные слухи. Он отметил, что Будапешту нет смысла отказываться от топлива из РФ, так как оно является качественным и эффективным, и более того, привлекательным в своей стоимости.

До этого появлялась информация о том, что Будапешт планирует отказаться от использования топлива из РФ для своей электростанции «Пакш», и перейти на топливо из Франции. СМИ, распространяющие соответствующую информацию ссылались на слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана.