«ЛимоНат» будет покорять Подмосковье: производство натурального напитка запустили в городском округе Луховицы

Ранее агрофабрика успешно запустила в городском округе Луховицы производственную линию по изготовлению вареных на пару овощей, которые для сохранности вкуса и полезных элементов реализуют в вакуумной упаковке. Теперь «Натурово» запустило производство по розливу газированных напитков «ЛимоНат».

Такое название лимонада выбрано неслучайно. «Нат» — это сокращение от «натуральный». И дело отнюдь не в рекламном ходе маркетологов. В напитке, действительно, нет вредных компонентов.

Первым с конвейера сошел «ЛимоНат» со вкусом яблока. Он разливается в стеклянную тару и ПЭТ-упаковку объемом 0,3 и 0,7 л. В состав входит 60% сока прямого отжима и совершенно отсутствует сахар. Напиток отличается освежающим и приятным вкусом.

«ЛимоНат» делается на основе сока прямого отжима с добавлением воды с газом. Этот напиток распространен в других странах, но мы внедрили эту технологию в Калининградской области, а теперь продвигаем ее в Подмосковье. Будем рады, если наша продукция понравится жителям столицы, Московской области и других регионов», — сказал генеральный директор Агрофабрики «Натурово» Александр Иванов.

В скором времени жителям Подмосковья предложат продегустировать «ЛимоНат» со вкусом груши, винограда, клюквы, брусники и других ягод. В перспективе также производство соков. Для этого есть необходимое оборудование и сертификаты, в том числе разрешающие изготавливать детское питание.

Покупательская способность будет проанализирована. На данный момент работает одна линия, но к запуску может быть подготовлена и вторая. Ежедневная мощность одной линии — 20 тысяч бутылок. При необходимости завод перейдет на круглосуточный режим работы.

Производство вареных овощей также расширилось. В частности, заработал автоклав для подварки и вакуумирования овощей. Сотрудники работают посменно. Длительность смены — 11 часов. Этого времени достаточно для шести варок. За каждую можно приготовить 1720 упаковок по 0.5 кг. Для реализации первого этапа модернизации производства выделили свыше 300 миллионов рублей. В планах строительство большого производственного цеха. В настоящее время на предприятии создано 50 рабочих мест.

«Во-первых, близость к Москве. Во-вторых, хорошая история самих Луховиц, ведь даже российский триколор начинается отсюда – с села Дединово, где был построен первый русский военный корабль «Орел». В-третьих, на нас оказали влияние бренды «Луховицкий огурец» и «Луховицкие овощи». Мы хотим быть ближе ко всему хорошему и натуральному», — отметил Александр Иванов.

Глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин осмотрел производственную линию в день запуска. Замечаний у главы не было. Инвесторам Сергей Тимохин пожелал успехов.

«Главное, что это только начало пути. Для нас гордо, что здесь используются полезные и натуральные продукты. В условиях санкций это прямое импортозамещение. Именно такую задачу ставит перед нами губернатор Московской области Андрей Воробьев – развивать свое. Ряд иностранных газированных напитков ушел с рынка. В большинстве случаев – слава Богу, так как их качество было сомнительным. А здесь «ЛимоНат», на 60% натуральный сок. Посмотрим, как рынок отреагирует. Напиток для спортивных людей и молодежи. Надеюсь, наберет популярность. Со стороны администрации помогаем производителям, чем можем. У инвестора много задумок, так что будем поддерживать», – сказал Сергей Тимохин.

Агрофабрика «Натурово» работает на рынке уже 29 лет. В Калининградской области расположена главная площадка, а с 2023 года в Луховицах открылось представительство.