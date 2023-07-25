Литва предложила Евросоюзу проводить вывоз украинского зерна через прибалтийские порты
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Еврокомиссия уже назвала этот путь возможным «маршрутом солидарности» и пообещала внимательно рассмотреть такую возможность.
Власти Литвы отправили специальное письмо в Еврокомиссию, в котором предложили подумать о таком шаге. Брюссель уже ответил, что данная идея будет очень тщательно рассмотрена.
«Еврокомиссиия работает по всем направлениям, балтийские маршруты, несомненно, являются важными», - заявил на это Адальберт Янц, представитель этой организации.
Его слова привели РИА Новости. До этого литовское правительство предлагало Польше сдвинуть места фитосанитарного и таможенного контроля с украино-польской границы, переведя их напрямую в порты Европы.