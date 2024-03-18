Литву и Финляндию назвали самыми зависимыми от газа из США европейскими странами

10% от общего объема газа, который использует Евросоюз, поступают к нему из Соединенных Штатов. Некоторые государства Европы заметно более зависимы от американских поставок. Данные об этом опубликовали РИА Новости со ссылкой на платформу ООН Comtrade и Международное энергетическое агентство.

Статистика показала, что Европа стала тратить на 20% меньше, чем двумя годами ранее. При этом каждая десятая тонна газа поставляется в ЕС из США. Но ряд стран критично зависят от американских поставок. Например, Литва, которая 40% голубого топлива получает из-за океана. Еще в 2021 году этот показатель был почти вдвое ниже. Финляндия же вообще ранее не связывалась с газом из Соединенных Штатов, теперь она закрывает им 38,2% от своих нужд.

Не сильно лучше и у некоторых других государств. Так Хорватия использует 32% газа из Америки. В Нидерландах данный показатель чуть ниже, 27,3%. В районе четверти от общего объема эта цифра и у Франции, она за прошлый год потребила газа из США 24,3% от всех поставок.

Ранее в США назвали настоящим подарком Путину решение Байдена приостановить экспорт американского газа. По мнению лидера республиканцев в парламенте, такой шаг ошибочен, он ведет к снижению уровня жизни для простых американцев.