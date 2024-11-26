Любимыми турнаправлениями россиян в 2024 году стали поездки в Марокко и Японию

Аналитики туристического сервиса OneTwoTrip провели в период с сентября по ноябрь маркетинговое исследование зарубежных предпочтений российских путешественников в 2024 году и выяснили, какие направления выбирают россияне, передает RT.

Согласно полученным аналитиками данным, главным открытием осеннего сезона 2024 года можно смело считать Марокко: спрос на бронирование отелей в этой африканской стране подскочил аж в четыре раза. А средняя стоимость гостиничного номера там составила порядка 15 тыс. руб. за суточное проживание.

Также эксперты обратили внимание на внушительно подросший интерес российских туристов к путешествиям в Японию.

«Этой осенью Страну восходящего солнца посетили в три раза больше россиян, чем в 2023-м. Номер в отеле обходился им примерно в 12 тыс. руб. за ночь», — подчеркнули в сервисе.

Следом за Японией идет ЮАР. Туда число заказов на гостиничную бронь увеличилось в 2,5 раза (стоимость номера 16 тыс. руб. в сутки). Потом Венгрия (12 тыс. руб.). В полтора раза за год стали популярнее Саудовская Аравия (в среднем 13 тыс. руб.) и азиатские курортные вояжи во Вьетнам (5 тыс. руб.).

«В топ-10 стран попали и Южная Корея (спрос на гостиницы там увеличился на 67%, номер стоил около 9 тыс. руб. в сутки), Китай (+65%, 12 тыс. руб.), Филиппины (+60%, 6 тыс. руб.) и Грузия (+33%, 8 тыс. руб.)», — резюмировали аналитики OneTwoTrip.

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