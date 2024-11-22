В Ассоциации туроператоров России рассказали о способах влияния виртуальной реальности на сферу туризма

Туризм сегодня является не просто отдыхом, а возможностью открывать новые места, не отрываясь от комфортных условий. Современные технологии делают данный процесс проще, удобнее и эффективнее. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин пояснил, каким образом виртуальная реальность оказывает влияние на сферу туризма. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, мобильные приложения оказывают влияние не только на внутренний туризм, а также и на зарубежный. Но в то же время, за исключением систем бронирования, каких-то помощников по покупке туров, путешественники мало чем пользуются.

Эксперт пояснил, что все сервисы картографические, экскурсионные, описательные широко используются туристами, также музеи экспериментируют с подобными мультимедийными виртуальными экспозициями. Все это развивает туризм, наращивает интерес.

Ранее он перечислил самые популярные «зимние» места для туризма в России.