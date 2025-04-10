Люди сметают с полок продукты, Amazon отменяет заказы: США охватил «тарифный шопинг»

После того как глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из более чем 180 стран мира, включая КНР, Вьетнам и Таиланд, жители самих Соединенных Штатов начали истерично закупать товары первой необходимости, пишет The Independent.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, жители США стали покупать товары в большем количестве, отдавать предпочтение более доступным маркам и создавать запасы на случай длительного хранения. Это связано с опасениями по поводу возможного дефицита и пустующих полок, как это уже происходило во время пандемии COVID-19.

В то же время агентство Bloomberg сообщает, что компания Amazon решила отказаться от заказов на товары из Азии. Под отмену попали кондиционеры, шезлонги, скутеры и различная иная продукция от некоторых поставщиков.

Согласно информации, полученной от источников, это решение напрямую связано с введением пошлин, о которых объявил Трамп.

Ранее сообщалось, что пошлины Трампа ударили по нему самому. Наибольшие потери президента США пришлись на его медиакомпанию Trump Media and Technology Group — ее акции подешевели на 5%, что лишило его порядка $170 млн. Также пострадал портфель недвижимости, упавший в цене с $660 млн до $570 млн.