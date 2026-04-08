«Ловушка для бедных». Эксперт раскрыла скрытые риски беспроцентных займов до зарплаты

Беспроцентные займы до зарплаты — это популярный маркетинговый продукт микрофинансовых организаций. Однако он становится выгодным только при неукоснительном соблюдении всех условий. О рисках в интервью агентству «Прайм» рассказала международный финансовый советник, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

По словам специалиста, первый заем под 0% обычно выдается на сумму от 1 до 10 тысяч рублей сроком на 10–30 дней. Если вернуть деньги вовремя, переплата отсутствует, но есть серьезные «подводные камни».

«Короткий срок возврата требует точного планирования. Штрафы и проценты при просрочке велики, даже при задержке на один день. Возможны дополнительные комиссии платежных систем и риск навязанных услуг при невнимательном чтении договора», — предупредила Ермилова.

Сам факт обращения за таким займом кредитную историю не портит, но любая просрочка негативно скажется на будущем кредитовании. Эксперт советует брать подобный заем только в экстренной ситуации, при полной уверенности, что деньги удастся вернуть в срок, и при отсутствии других долгов. В противном случае «бесплатный» заем быстро превратится в обычный — с процентами и штрафами.

Ранее сообщалось о том, что даже закрытые микрозаймы могут повлиять на отказ по ипотеке.