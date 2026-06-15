«501 млрд рублей и 46 тысяч китайских пациентов». Медицинский туризм в России: куда едут иностранные пациенты?

Как организовать медицинский туризм в России? Этой теме на столичной ВДНХ в рамках международного туристического форума «Путешествуй!» посвятили круглый стол под названием «Медицинский туризм: что Россия предлагает для иностранных гостей». Заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко, который присутствовал на мероприятии, поставил перед собой и коллегами задачу: разобраться в методике и уже в своем регионе сделать первые практические шаги.

«Учитывая важность развития медицинского туризма для нашего региона, решил детально разобраться в методологии и необходимых шагах по его организации», — пояснил зампред правительства Омской области.

Шпиленко выделил три ключевых положения. Первое: сегмент медицинского туризма в стране демонстрирует рост. По итогам 2025 года его объем увеличился на 14%, достигнув 501 миллиарда рублей. Только из Китая прибыли 46 тысяч пациентов, многие из которых интересуются программами активного долголетия.

Второе: единой общепринятой методологии пока не существует. Отдельные организации уже формируют свои маршруты, но комплексного подока к делу явно недостает. Третье: медицинский туризм — это не только лечебные процедуры. В комплекс входят продвижение услуг, маркетинг, размещение пациентов, встреча гостей и непосредственно оздоровительные мероприятия.

«Так что продолжаем учиться, чтобы потихонечку запускать эту тему в нашем регионе», — подвел итог Шпиленко.

Становится очевидным, что медицинский туризм приобретает статус стратегического приоритета. Сейчас российские регионы изучают доступные возможности, чтобы успеть занять свою нишу на этом быстрорастущем рынке.

Ранее сообщалось о том, что спрос на «сонный туризм» в России вырос на 40%.