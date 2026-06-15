«Стена на границе демократии». Швейцарцы проголосовали против ограничения населения

В воскресенье,14 июня, жители Швейцарии отвергли предложение законодательно ограничить численность населения страны 10 млн человек. Об этом свидетельствуют предварительные итоги референдума, обнародованные изданием 24heures.

«Согласно нашим прогнозам, народ отвергает инициативу Швейцарской народной партии (UDC) по ограничению иммиграции», — сообщает газета.

Против выступили 54,7% участников голосования. Из 26 кантонов идею не поддержали в 13, причем во всех франкоязычных регионах, включая Женеву, где расположены штаб-квартиры международных организаций. Наиболее категоричными оказались Невшатель (67,2% против), Женева (65,4%) и кантон Во (64,4%). Сторонников у инициативы оказалось больше лишь в небольших сельских коммунах.

Предложение закрепить в конституции лимит в 10 млн жителей к 2050 году подготовила Швейцарская народная партия. При достижении 9,5 млн авторы требовали от властей вмешательства: временные резиденты лишались бы права на постоянный вид на жительство, гражданство и даже пребывание в стране. Если бы этих мер оказалось недостаточно, предполагалось расторгать международные соглашения, включая договор с ЕС о свободном передвижении.

По данным Федерального статистического управления (OFS), сейчас в Швейцарии проживает около 9 млн человек. К 2055 году население вырастет до 10,5 млн исключительно за счет иммиграции — естественный прирост сменится убылью. В случае полной остановки миграции демографы прогнозируют резкое сокращение: к 2050 году — до 6,5 млн, а к 2070-му — до 4,7 млн.

Ранее сообщалось о том, что жительница Швейцарии провезла из Германии 55 чемоданов.