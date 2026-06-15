«Жильё без ипотеки — это реально». В РПЦ придумали, как спасти рождаемость в России

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов дал интервью ТАСС , в котором обозначил меры для преодоления демографического кризиса в РФ. По его мнению, для существенного увеличения числа многодетных семей необходим комплексный подход, включающий отказ от ипотечного механизма при решении квартирного вопроса.

Священник акцентировал внимание на важности поддержки женщин возрастной категории 25–39 лет. Он пояснил, что именно у этой группы сохраняется наиболее высокий потенциал для рождения нескольких детей. При правильной государственной политике положительные изменения могут быть заметны уже в ближайшую трехлетку.

«Государству нужно принять меры по поддержке женщин в возрасте 25–39 лет как обладающих высоким потенциалом к многодетности. В ближайшие три года эта мера может привести к существенному приросту рождаемости и увеличению числа многодетных семей. <...> Для этого нужно подумать о внедрении внеипотечных форм предоставления жилья семьям с детьми (жилье по договору соцнайма, общежития для молодых семей), а также принять федеральный закон о поддержке многодетных семей – представителей коренного населения России», – заявил Лукьянов.

Представитель РПЦ выразил уверенность, что реализация этих предложений способна переломить негативную тенденцию, которая сегодня наблюдается в демографической сфере России.

Ранее сообщалось о том, что брак между крестными родителями возможен по благословению.