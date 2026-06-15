«Каблуки вместо больничной палаты». Онкобольная Лерчек пришла на свадьбу и поймала букет невесты

Блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек) появилась на свадебной церемонии вместе со своим возлюбленным Луисом Сквиччиарини. Об этом сообщает телеграм-канал «Лотус Медиа».

На опубликованных кадрах видно, как девушка ловит букет невесты. Она вышла в свет в коротком белом платье, туфлях на каблуках и парике.

12 июня канал «Светский хроник» сообщил, что Чекалина, несмотря на серьезное заболевание, посетила два светских мероприятия в столице за двое суток. Она побывала на Московском международном фестивале современного искусства «Традиции и современность», а также на событии, организованном компанией «Феномен культуры».

Напомним, в марте у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии. Блогер легла в больницу на курс химиотерапии. 16 марта с нее сняли домашний арест — в качестве меры пресечения оставили лишь запрет определенных действий. При этом ей разрешен ограниченный выход в интернет: можно заходить на сайты медицинских учреждений, детских садов и судов Москвы.

Ранее сообщалось о том, что бизнесмен Андрей Ковалев усомнился в заболевании Валерии Чекалиной.