Лукашенко будет закупать зерно у России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он принял решение о закупке зерна в России.

«Зерно сегодня сродни золотовалютным резервам. Всегда пригодится и постоянно растет в цене. По крайней мере таких цен на международном рынке, как вчера и сегодня, не было и не будет», – заявил белорусский лидер в ходе совещания с руководством АПК страны.

Он подчеркнул, что принял решение о российском импорте, поскольку цена за российское зерно будет сопоставима с себестоимостью белорусского.

Минсельхозпрод Белоруссии прогнозирует в этом году снижение урожая основных зерновых культур из-за плохих погодных условий. При этом Лукашенко заявил, что убежден в том, что и такого количества зерна хватит для удовлетворения собственных потребностей.