Лукашенко пообещал со временем начать выпуск в Белоруссии собственных автомобилей

Он будет полностью состоять из белорусских комплектующих. Президент РБ дал такое обещание трудовому коллективу во время встречи в минском аэропорту.

В данный момент в Беларуси производятся автомашины Geely. Их выпускают на совместном с китайцами предприятии «Белджи». Но правительство страны планирует со временем добиться большего, так утверждает Александр Лукашенко.

«Мы дойдем до производства собственного абсолютно, почти стопроцентного автомобиля белорусского. Качественного автомобиля», - пообещал он.

Его слова привело агентство БелТА. Новая машина, по утверждению белорусского лидера, будет собираться из полностью отечественных запчастей.