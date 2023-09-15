«Магнит» завершил выкуп акций

Российская компания «Магнит» объявила о завершении приобретения акций. Сообщается, что всего было выкуплено почти 22 миллиона акций на сумму в 48 с половиной миллиардов рублей, что составляет около 21,5%. Об этом сообщило издание ТАСС .

Уточняется, что дочернее предприятие отечественного ритейлера «Магнит альянс» закончило скупать акции у акционеров, завладевшими акциями ранее с помощью финансовой организации Euroclear Bank SA/NV. Сообщается также, что до этого был завершен и выкуп акций у миноритариев – они смогли получить акции при помощи российской депозитарной и расчетной инфраструктуры.

Недавно сообщалось, что индекс Мосбиржи обновил максимум с 21 февраля 2022 года. Уточняется, что лидерами по росту на отечественном рынке стали «Транснефть», ВТБ и «Магнит».