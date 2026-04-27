Россияне открыли для себя Узбекистан: как отдохнуть на востоке без виз

На фоне переориентации туристических потоков Узбекистан становится одним из главных направлений для россиян, которых привлекают отсутствие визовых сложностей, полное понимание русского языка и колоритная история Шелкового пути. Корреспондент MSK1.RU за несколько дней проехала три культовых города — Бухару, Самарканд и Ташкент — и поделилась практическими советами о том, как сделать путешествие максимально комфортным.

Главной жемчужиной поездки, по признанию автора, стала Бухара, которую туристы часто незаслуженно пропускают. Она сравнивает этот древний центр с восточной сказкой, где почти нет назойливых зазывал, а достопримечательности буквально дышат историей. Осмотр цитадели Арк с индивидуальным русскоязычным гидом обошелся всего в 1200 рублей, а вид на минарет Калян и прогулка по прохладным купольным торговым павильонам Старого города не требуют больших затрат. Путешественница особо отметила локацию Ляби Хауз — площадь с прудом, где можно отдохнуть в тени вековых деревьев, и посоветовала останавливаться в отреставрированных медресе.

Совершенно иным предстал Самарканд, который описывается как роскошная имперская столица с голубыми куполами и дорогими отелями. Корреспондент предупредила, что без гида осматривать главные памятники, включая площадь Регистан и мавзолей Шахи-Зинда, менее познавательно, а стоимость билетов может достигать 1300 рублей за объект. Впечатление от величия архитектуры несколько смазывают толпы попрошаек и навязчивых торговцев, дежурящих у каждой достопримечательности.

В практической части автор советует заранее покупать билеты на скоростные поезда, курсирующие между городами, и запасаться наличной валютой, так как карты «МИР» в стране практически бесполезны. Менять деньги выгоднее всего у частных лиц на местных рынках или в салонах связи, поскольку аэропорт Бухары не имеет официальных обменников, а узбекские банки не работают по выходным. Что касается связи, оптимальным решением стало оформление электронной SIM-карты примерно за 200 рублей в неделю, чего достаточно для навигации и вызова такси через приложение.