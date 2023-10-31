Макрон отправиться «добывать» уран в Казахстане

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе отправится в Казахстан и Узбекистан, пишет Bloomberg.

Основная цель поездки – договориться о поставках урана, жизненно необходимого для реакторов атомных станций во Франции. В частности, французская атомная компания Orano разрабатывает урановые месторождения в Казахстане через совместное предприятие с государственным «Казатомпромом».

Франция вынуждена искать новые источники сырья для АЭС, чтобы снизить свою зависимость от России.

Источники считают, что, кроме укрепления энергетической безопасности Франции, Макрон во время визита постарается уговорить бывшие советские республики уменьшить взаимодействие с Россией.