Максим Решетников: ЦФО стал эффективной моделью по привлечению инвестиций

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании Инвестиционного совета под председательством полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева сообщил, что со второго квартала 2023 года в округе наблюдается прирост инвестиций за счет собственных средств компаний.

Основной вклад вносят отрасли машиностроения, IT и телекоммуникаций, транспортно-логистического комплекса. Динамика развития связана в первую очередь с конкурентными преимуществами округа и умением губернаторов ими правильно распорядиться, а также применять федеральные меры поддержки.

«В перечень поручений Президиума Госсовета, который прошел не так давно по вопросам промышленности в Туле, вошло большинство подготовленных нашим советом инициатив. И, конечно же, добиться этого удалось благодаря объединенным усилиям всех наших регионов. Необходимо наращивать инвестиции в наше производство», - заявил Щеголев.

Решетников рассказал о принятии мер, направленных на рост объема инвестиций в основной капитал и повышение туристического потенциала округа. Он отметил, что особенно в округе востребован механизм ОЭЗ: на него приходится треть ОЭЗ страны – 17 из 50. Регионы привлекли почти полтриллиона рублей инвестиций. Создано более 30 тысяч рабочих мест.

«В ЦФО сконцентрированы крупные заводы. Реализуются проекты по импортозамещению, насыщению рынка необходимыми товарами и услугами. Постоянно открываются новые предприятия. Из 470 резидентов около 50 пришли в этом году», - отметил министр.

Одним из ключевых инструментов остаются территории опережающего развития. В ЦФО 200 резидентов уже вложили 72 миллиардов рублей и создали более 18 тысяч рабочих мест. Также на округ приходится треть всех новых инвестиционных проектов в рамках механизма реструктуризации бюджетных кредитов.

Решетников сообщил, что одной из важных точек инвестиционной активности является туризм. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» регионы ЦФО в этом году получили почти пять миллиардов рублей.

Министр отметил, что в ЦФО создан первый и пока единственный окружной инвестиционный совет под руководством Игоря Щеголева. Эту работу губернаторы ведут в рамках регионального инвестиционного стандарта под кураторством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.