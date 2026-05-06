Малый бизнес поневоле: эксперт пояснил, почему рекордное число самозанятых говорит о проблемах в экономике

Экономист Александр Лежава в беседе с Pravda.Ru предложил взглянуть на рекордные 15 млн самозанятых в России под неожиданным углом. Цифра, которую многие привыкли считать признаком экономической гибкости и предпринимательского бума, на деле может говорить об обратном. Формально эти люди учтены как занятые, но что скрывается за статистикой?

Лежава прямо говорит: рост числа самозанятых — это во многом вынужденная мера. Люди не находят достойной работы с нормальной зарплатой и приемлемыми условиями, поэтому им ничего не остается, кроме как самим придумывать себе занятие. В экономике формально низкая безработица, но за ней стоит огромный трудовой ресурс, который мог бы быть востребован на предприятиях. Однако бизнес не расширяет штат — у многих компаний просто нет средств на зарплаты новым сотрудникам. А те вакансии, что есть, часто предлагают либо копейки, либо кабальные условия.

По его словам, в итоге миллионы людей уходят в самозанятость, но это совсем не та история, которая двигает экономику вперед. По сути, это сфера услуг, мелкое обслуживание, ручная работа. Да, кто-то шьет сумки, кто-то стрижет собак, кто-то делает ремонт на заказ. Но это «крохи» по сравнению с тем, что могло бы дать крупное производство. Масштаб не тот. Самозанятость помогает человеку выжить, свести концы с концами — но не более того. Промышленных задач она не решает, и экономического чуда от нее ждать не приходится.

Эксперт резюмировал, что растущая армия самозанятых — это не триумф малого бизнеса, а тревожный звоночек. Люди не хотят становиться «индивидуальными предпринимателями в миниатюре», их вынуждает ситуация на рынке труда. И пока крупные предприятия не начнут создавать новые рабочие места с достойной оплатой, самозанятость так и останется для миллионов не возможностью, а необходимостью — способом протянуть, а не взлететь.

Ранее сообщалось, что перевод сотрудников в самозанятые грозит банкротством.