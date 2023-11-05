Мандарины в России подскочили в цене на 70% и продолжают дорожать

С начала 2023 года ценник на мандарины в России существенно подрос. Как передает Shot, в среднем стоимость данного вида цитрусовых увеличилась на 70%.

Виной тому, как отмечается в публикации, стал неурожай мандаринов в Азербайджане. Кроме того, по предварительной информации, в Абхазии в этом году аграрии могут собрать цитрусов на 20 тысяч тонн меньше.

«Мандарины в России за год подорожали в среднем на 70%. Подъехали неприятные предновогодние новости: к празднику ценник может вырасти еще на 5%», — говорится в сообщении.

Ряд крупных торговых сетей сетуют также на подскочивший курс рубля, увеличение цены на логистические услуги, и палестино-израильский конфликт, снизивший зарубежные поставки мандаринов в РФ.

Ранее стало известно, что к Новому году в России подешевеет красная икра.