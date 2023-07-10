Мантуров: к 2025 году Россия полностью закроет собственные потребности в литии

К 2030 году Россия полностью будет обеспечивать себя редкими и редкоземельными металлами, а потребности в литии закроет уже к 2025 году, заявил в интервью Интерфаксу глава Минпромторга Денис Мантуров.

Россия обладает мощной сырьевой базой, и в ближайшее время должны заработать новые месторождения в Иркутской области и Забайкальском крае. Планируется выстроить полный цикл переработки сырья.

Литий необходим для производства аккумуляторов, в том числе для электромобилей. В настоящее время Россия импортирует литий из Китая и стран Южной Америки. Считалось, что это дешевле, чем осваивать собственные месторождения. Однако импорт не закрывает всех потребностей промышленности, а в последнее время возникли сложности с поставками. Ряд стран отказались от них на фоне санкций, а тому же Китаю лития не хватает для собственных нужд.