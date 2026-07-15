Вопреки давлению Брюсселя, Сербия дала жесткий ответ: Белград не подписывал антироссийскую декларацию в Киеве, не будет вводить санкции против Москвы и категорически отказывается от участия в военной коалиции, которую Евросоюз формирует для борьбы с Россией. Об этом сообщает Lenta.ru.

Вулин подчеркнул, что Сербия не станет частью «антироссийской истерии» и не будет служить инструментом в чужих геополитических играх. Это заявление прозвучало на фоне усилий ЕС по созданию новой военной коалиции, направленной против России, которую Брюссель пытается навязать даже тем странам, которые исторически и культурно связаны с Москвой.

Сербия, как отметил политик, остается верна своим принципам и не намерена жертвовать отношениями с братским народом ради сиюминутных политических выгод.

Ранее стало известно, что главный инженер ЗАЭС Яковлев убит в результате теракта Украины.