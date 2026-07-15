Запад закрывает последние двери: новый законопроект может заблокировать расчеты Газпромбанка за газ

Американские законодатели подготовили новый пакет ограничений, который в случае принятия может напрямую ударить по одному из ключевых звеньев российской экспортной инфраструктуры — Газпромбанку. Соответствующий законопроект, оказавшийся в распоряжении журналистов, предписывает президенту США ввести тотальные санкции против крупнейших финансовых институтов страны, включая Сбербанк, ВТБ и сам Газпромбанк, а также затронуть как минимум двумя мерами Банк России. Хотя эксперты признают, что отечественная банковская система за годы давления выработала внутренний иммунитет, именно этот удар может стать самым болезненным для трансграничных расчетов.

Финансовый аналитик Александр Лежава в беседе с Pravda.Ru пояснил, в чем заключается главная уязвимость. Газпромбанк долгое время оставался основным проводником платежей за энергоносители, поставляемые в западные страны. Именно через него проходили многомиллиардные потоки за газ и нефть, что делало его стратегической мишенью. По мнению эксперта, новые ограничения с высокой вероятностью приведут к блокировке корреспондентских счетов и заморозке активов банка — по тому же сценарию, который ранее был применен к резервам Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Это означает, что западные регуляторы могут просто изъять или «заморозить» средства Газпромбанка, лишив его возможности проводить операции в долларах и евро.

По его словам, для остальных участников российского рынка последствия не будут столь фатальными — текущая финансовая архитектура уже адаптировалась к изоляции, хотя оставшиеся легальные каналы переводов окажутся практически перекрытыми. Однако главный удар придется не на корпоративный сектор, а на социально значимые сферы. Лежава обращает внимание, что сложности с оплатой импорта могут напрямую затронуть поставки гуманитарных товаров, в первую очередь — жизненно важных лекарств из Западной Европы. Даже некоторые азиатские расчетные платформы сегодня попадают под вторичные ограничения, из-за чего привычные цепочки поставок ломаются.

Эксперт подчеркнул, что в условиях нарастающего давления все большее значение приобретают технологии, способные обеспечить независимые трансграничные переводы. Внедрение национальной цифровой валюты и альтернативных платежных инфраструктур становится не просто стратегической целью, а насущной необходимостью для бизнеса. Тем не менее пока рычаги валютного контроля на Западе работают, новые санкции создадут дополнительные неудобства для граждан, но в масштабах страны они все же уступают по остроте другим экономическим вызовам. Финансовая система России продолжит искать обходные пути, однако цена этого маневра — постоянная турбулентность в расчетах за критический импорт.

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