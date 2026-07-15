В Москве накрыли колл-центр аферистов с «мозгом» на Украине

Московские следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели масштабную операцию, в ходе которой была ликвидирована разветвленная сеть телефонных аферистов. Изначально поводом для оперативной разработки послужила информация о террористической угрозе, однако в процессе проверки силовики вышли на организованную преступную группу, насчитывающую одиннадцать активных участников. Теперь каждому из них грозит серьезное уголовное наказание, включая статью о создании преступного сообщества. Об этом сообщают Argumenti.ru .

В ходе расследования выяснилось, что у этой схемы был четкий координатор, который, по данным следствия, находился на территории Украины. Еще до осени прошлого года он выстроил иерархическую структуру: наладил работу подконтрольных колл-центров и внедрил использование SIM-боксов, позволяющих обходить блокировки сотовых операторов. В период с сентября по март его подельники арендовали квартиры в Москве, превращая обычное жилье в технические хабы для массовых обзвонов и хищения средств с банковских счетов россиян.

В ходе обысков оперативники изъяли специализированное оборудование для IP-телефонии, договоры аренды жилья и финансовые отчеты, подтверждающие незаконные переводы. Всем фигурантам уже предъявлены обвинения в противозаконном использовании виртуальных станций связи. Сейчас следствие активно устанавливает возможных соучастников, пытается точно подсчитать нанесенный ущерб и разыскивает пострадавших вкладчиков, опираясь на показания свидетелей, видеозаписи и банковские выписки.

Несмотря на то что мошенники действуют дистанционно, постоянно меняя номера и используя подставных лиц, профессионализм спецслужб позволяет ставить крест на подобных аферах. Однако журналисты обращают внимание не только на ловкость жуликов, но и на социальный контекст. Возникает резонный вопрос к гражданам, которые становятся не жертвами, а исполнителями преступных схем. Многие идут на это ради легких денег, ведь долгие годы в интернете и на телевидении культивировался образ успешного человека, который богатеет любыми способами, не принося пользы обществу.

Эта ситуация — печальный плод отсутствия четкой государственной идеологии, о чем неоднократно говорил глава СКР Александр Бастрыкин. Кроме того, вскрылась еще одна системная проблема: владельцы квартир, сдающие жилье «втемную» ради экономии на налогах, часто игнорируют требования регистрации арендаторов. Будь арендодатели бдительнее и соблюдай они закон, преступникам было бы значительно сложнее организовывать свои штабы. Возможно, пора законодательно ужесточить ответственность для таких собственников, вплоть до конфискации недвижимости, если она использовалась для общественно опасной деятельности.

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