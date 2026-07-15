Автоэлектрик обошел офисных сотрудников: в Рязани рабочие специальности обгоняют менеджеров по зарплате

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob традиционно подвели итоги месяца и составили рейтинг наиболее финансово привлекательных предложений для соискателей в Рязани. Изучив базу вакансий крупнейших работодателей города, эксперты выделили пятерку позиций, где уровень дохода заметно превышает средний по региону, что позволяет претендентам ориентироваться в текущей ситуации на рынке труда и выбирать наиболее выгодные варианты. Об этом сообщает издание 7info .

Лидером июльского списка с большим отрывом стала должность начальника юридического отдела. За работу с договорами, судебными спорами и правовым сопровождением бизнеса готовы платить от 150 тыс. рублей в месяц — это самый щедрый оффер в городе. Чуть уступает, но остается в топе вакансия директора магазина в крупной розничной сети: заработок здесь варьируется от 120 тыс. до 160 тыс. рублей, к чему прилагаются ежемесячные премии и полный соцпакет с медицинской страховкой.

Третью строчку неожиданно занимает рабочий профиль — автоэлектрик. Специалисту по диагностике и ремонту электрооборудования автомобилей обещают от 100 тыс. рублей, что говорит о высокой востребованности технических кадров. Вслед за ним идет вакансия помощника машиниста тепловоза с тем же окладом в 100 тыс., но с внушительным набором бонусов: ДМС, путевки в санатории, компенсация детского сада и школьного отдыха для детей, негосударственная пенсия и даже корпоративная ипотека — редкое сочетание льгот для железнодорожной отрасли.

Замыкает пятерку токарь-фрезеровщик на заводе по переработке цветных металлов. Работодатель оценивает квалифицированного станочника в 90 тысяч рублей плюс регулярные премии. Интересно, что из пяти самых денежных предложений три относятся к рабочим специальностям — это сигнал о том, что промышленность Рязани остро нуждается в руках и профессиональных навыках, а не только в управленцах. В то же время наличие юриста и директора в топе подтверждает традиционный спрос на менеджмент в торговле и корпоративном секторе.

Для соискателей это означает, что рынок труда Рязани сегодня предлагает достойные варианты как для офисных сотрудников с высшим образованием, так и для линейного персонала с «золотыми руками». Однако разброс в зарплатах (от 90 до 160 тыс.) показывает, что работодатели готовы платить по-настоящему высокие деньги только за уникальные компетенции или готовность взять на себя серьезную ответственность. Остается надеяться, что подобные предложения будут стимулировать и другие компании поднимать планку оплаты, делая рынок труда в регионе все более конкурентным.

Ранее сообщалось, что айтишники сдали позиции: сварщики зарабатывают до ₽360 тыс. и стали главным активом рынка.