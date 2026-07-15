Град размером со сливу обрушился на Кубань

Краснодарский край пережил удар стихии — на регион обрушился град, размеры которого поражают: отдельные градины достигли величины крупной сливы, превратив обычный летний день в кошмар для местных жителей и их хозяйств. Об этом сообщает Lenta.ru.

Очевидец, приехавшая к родственнице в одну из станиц, засняла, как держит в руке градину, по размерам действительно напоминающую сливу. На кадрах видно, что такие размеры — не редкость в этой местности: земля усеяна крупными кусками льда. Местные жители в соцсетях делятся шокирующими фото и видео, отмечая, что подобной силы града не было здесь уже несколько лет.

Метеорологи связывают это явление с прохождением холодного фронта, который принес сильные ливни и грозы. По предварительным данным, град особенно сильно ударил по сельскохозяйственным угодьям, повредив посевы и сады. Виноградники и фруктовые деревья пострадали от ударов льда, что грозит потерями для фермеров. Также есть сообщения о побитых автомобилях и разбитых стеклах в домах.

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