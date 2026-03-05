Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. В его рамках обсудили вопросы прохождения отопительного периода, модернизации ЖКХ, рассмотрение заявок регионов на получение казначейских инфраструктурных кредитов.

Хуснуллин отметил важность модернизации объектов сферы ЖКХ и призвал губернаторов держать этот вопрос на контроле. Также он подчеркнул, что в стране сохраняется на высоком уровне объем жилья в стадии строительства. По данным на начало марта он составил 117,8 млн кв. м. Это на 4% больше, чем годом ранее. С начала года запустили строительство 6,6 млн кв. м. жилья.

«В том числе видим существенный рост интереса граждан к частным домам. Здесь работа должна быть направлена на то, чтобы сделать ИЖС доступнее, увеличить темпы строительства, защитить средства граждан, развивать инфраструктуру и усовершенствовать законодательство», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что по итогам 2025 года в число лидеров по вводу недвижимости вошли Ленинградская область, Республика Алтай, Московская и Тюменская области, Ненецкий автономный округ.

«Прошу и дальше глав регионов лично контролировать ввод недвижимости, развитие градпотенциала, реализацию мероприятий национальных проектов. На сегодня в числе лидеров по ключевым направлениям находятся Челябинская, Нижегородская, Московская области, республики Башкортостан и Саха (Якутия)», — подчеркнул Хуснуллин.

