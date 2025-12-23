Маршалловы Острова ввели безусловный базовый доход для всех граждан

Маленькая тихоокеанская республика совершила большой социальный эксперимент. Маршалловы Острова, государство с населением чуть больше 60 тысяч человек, начало выплачивать всем своим гражданам безусловный базовый доход. Каждый квартал на счет островитян поступает по 200 долларов, просто по праву гражданства, вне зависимости от их занятости и личных заработков. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Это решение выглядит особенно смелым на фоне экономики страны. Здесь нет ни промышленных запасов полезных ископаемых, ни нефти с газом, а средний доход жителя редко превышает тысячу долларов в месяц. Финансовую возможность для такого шага предоставили не природные богатства, а исторические обстоятельства. Программа финансируется за счет специального фонда, созданного в рамках соглашения с США о компенсации ущерба от десятилетий американских ядерных испытаний в регионе.

Для местных жителей эти выплаты становятся ощутимым подспорьем. Как пояснил министр финансов Дэвид Пол, 800 долларов в год — это не сумма, которая заставит людей бросить работу, но важная моральная и финансовая поддержка. Более 60% граждан уже получают деньги через банковский перевод, воспринимая их как дополнительную гарантию стабильности.

Таким образом, островное государство превратилось в уникальную испытательную площадку для идеи, которая давно будоражит умы экономистов и философов. Пока крупные страны спорят о плюсах и минусах безусловного дохода, Маршалловы Острова просто внедрили его на практике. Их опыт особенно ценен, потому что он чист — он не сводится к доплате малоимущим и не финансируется за счет продажи ресурсов, как это было в Иране, где подобная программа в итоге привела к инфляции и была свернута.

Итогом этого смелого шага может стать важный прецедент. Маршалловы Острова демонстрируют, что безусловный базовый доход возможен даже в небольшой и не самой богатой стране при наличии четкого внешнего финансирования. Успех или неудача этой программы станут весомым аргументом в глобальных дебатах о том, может ли государство просто давать деньги своим гражданам, не требуя ничего взамен, и к чему это в конечном счете приводит.

