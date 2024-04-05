Масштабная модернизация завершилась на Дмитровском стекольном заводе

Дмитровский стекольный завод вдвое увеличил свои производственные мощности. Теперь на предприятии действуют пять производственных линий.

«Наше предприятие было основано 20 лет назад на территории комбината арболитовых конструкций. Постепенно, осваивая новые виды стеклянной упаковки, расширяя ассортимент выпускаемой продукции, мы смогли зарекомендовать себя как надежного поставщика стеклоизделий и увеличить численность сотрудников и свое производство», — рассказала Елена Елисеева, директор по производству предприятия.

Примечательно, что данный завод специализируется на производстве упаковки из бесцветного стекла, предназначенной для пищевой, ликероводочной и коньячной продукции. Основные производственные мощности располагаются в едином комплексе площадью более 10 тысяч квадратных метров. Завод оснащен двумя стекловаренными печами, производительностью 210 и 220 тонн стекла в сутки.

«Рынок стеклянной продукции очень конкурентный, в России более 40 таких заводов. Нам удается успешно конкурировать благодаря поддержке властей Московской области, которые всегда поддерживают наши планы по развитию», — добавила Елисеева.

На предприятии Stellar Glass освоили разные методы производства стеклянной упаковки, под запросы различных заказчиков. И с весны этого года коллектив завода производит до 800 тысяч единиц продукции в сутки, более 200 видов.