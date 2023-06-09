Масштабная сделка Viasat и Inmarsat может быть недействительной в РФ

Американская спутниковая компания Viasat заключила сделку по покупке европейской Inmarsat. Однако в России ее могут признать недействительной. Предприниматели из США не запросили нужного разрешения на сделку у российской правительственной комиссии, сообщает РБК .

Американская корпорация в случае покупки европейской Inmarsat должна была уведомить и получить одобрение со стороны всех государств, в которых последняя владеет бизнесом. Однако Viasat проигнорировала Россию, в связи с чем договор между компаниями оказался вне российского правового поля, а значит не может считаться действительным. Американская компания направляла свое ходатайство о желание купить Inmarsat в Федеральную антимонопольную службу, но ФАС сообщила о необходимости получения разрешения со стороны правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Обращение в последнюю инстанцию так и не поступило.

Поскольку по сделке нет какого-то конкретного решения от России, она не может считаться действительной.