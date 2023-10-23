Мастер-класс по решению конфликтных ситуаций проведут для предпринимателей из Подмосковья

На следующей неделе состоится бесплатный мастер-класс для предпринимателей Подмосковья «Решение конфликтов при изменениях: развитие диалога и объединение усилий». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

Ожидается, что профессиональный фасилитатор Юрий Павленко научит участников как снижать напряженность, предотвращать конфликты, эффективно управлять трудным поведением сотрудников и работать с сопротивлениями. Отмечается, что для участия в мастер-классе необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.