Маткапитал обесценился. В ОП призвали увеличить сумму на второго ребенка и дать 1 млн за третьего

Программу материнского капитала следует модернизировать – увеличить сумму на второго ребенка и ввести выплату для многодетных в размере 1 млн рублей. Данную инициативу в интервью ТАСС озвучил глава комиссии Общественной палаты РФ по семейным вопросам, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

Согласно его заявлению, предлагается при рождении второго ребенка назначать выплату в полном объеме, без учета получения средств на первенца. Параллельно, как уточнил эксперт, стоит ввести дополнительную меру – так называемый многодетный семейный капитал, который составит 1 млн рублей и будет предоставляться при появлении третьего или каждого последующего ребенка.

Собеседник агентства назвал материнский капитал ключевым рычагом демографической политики. Он акцентировал: практика регионов убедительно демонстрирует, что для стимулирования рождаемости основную финансовую нагрузку следует переносить на поддержку семей при рождении вторых и последующих детей.

Рыбальченко напомнил, что в первые десять лет работы программы, запущенной в 2007 году, механизм показывал ощутимую отдачу – за этот период на свет появились порядка 3 млн детей. Однако, по его мнению, нынешняя система требует корректировки. Эксперт пояснил: из-за длительных периодов без индексации, а также с учетом инфляционных процессов, реальная покупательная способность сертификата при покупке жилья заметно просела, при том что 90% выделяемых средств традиционно уходит именно на недвижимость. В пересчете на квадратные метры, как отметил глава комиссии, если ранее было возможно приобрести около 8 кв. м, то теперь – лишь 5 кв. м.

Резюмируя, Рыбальченко подчеркнул, что комплексные меры поддержки семей должны охватывать все сферы жизни, включая информационную, и выстраиваться в единую системную программу.

Ранее сообщало о том, многодетные семьи Подмосковья подали более 16 тыс. заявок на выплату.