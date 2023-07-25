Матвиенко назвала контрпродуктивным увеличение налоговой нагрузки на бизнес

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что увеличение налоговой нагрузки на бизнес будет контрпродуктивным на фоне кризисных явлений. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

По ее мнению, есть и другие способы пополнения доходной части бюджета.

Матвиенко выразила уверенность, что бюджет на 2024 год будет сбалансированным, при том что достижение этой задачи будет непростой в условиях противостояния с Западом.

Она отметила, что правительство уже разработало несколько инструментов, которые позволят достичь сбалансированного бюджета. Председатель Совета Федерации считает, что можно отложить на потом финансирование малоэффективных проектов, необходимо правильно расставить приоритеты.