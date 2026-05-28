МЭА предупредило о длительных перебоях с поставками дизеля и авиакеросина

Мировой рынок может столкнуться с продолжительными перебоями в поставках авиационного и дизельного топлива, если Ормузский пролив не откроют в ближайшее время. С таким предупреждением, как передает Euronews , выступил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

По его оценке, сбои способны растянуться на несколько недель. Бироль также охарактеризовал текущую ситуацию как крупнейший в мировой истории кризис энергетической безопасности.

Глава МЭА обратил внимание на сезонный фактор: начало весеннего посевного сезона и старт летних перевозок в северном полушарии, по его мнению, приведут к ускоренному расходованию коммерческих запасов нефти. Причина — растущий спрос на дизельное топливо, удобрения, авиационный керосин и бензин.