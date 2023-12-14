Мебельная компания из подмосковного Клина увеличила производство матрасов

Как отмечает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, изготовление матрасов увеличилось на 22 процента. При помощи экспертов подмосковного Регионального центра компетенций (РЦК) в производство успешно внедрен комплекс эффективных мер. В частности, оптимизированы маршруты движения сырья, материалов и готовой продукции, сокращено время переналадок и простоев оборудования.

Время рабочего процесса сокращено на 45 процентов, выработка увеличена на 22 процента. При этом разработан план обучения персонала и старта новых проектов на предприятии.

Компания «2МК» занимается производством комплектующих и мягкой мебели 30 лет и входит в пятерку крупнейших производителей в России. Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале подмосковного Мининвеста.