Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина», уверен, что вступление Украины в Евросоюз не имеет ни экономического, ни политического обоснования. Такое мнение он высказал в статье на сайте «Другая Украина».

«Евросоюз может сколько угодно плясать с Украиной, но ни экономического, ни политического смысла ее вхождения в ЕС просто нет. Украина туда ничего не привнесет, зато «сядет на финансирование» и развалит этот союз изнутри. Процесс развала ЕС Украиной уже запущен», – написал Медведчук.

Для украинской политики вхождение в Евросоюз – повод поглубже «залезть в карман Брюсселю». При этом сама Европа сейчас находится в кризисе, а лидеры ЕС перестали действовать в интересах европейских стран. Они поддерживают Украину несмотря на то, что антироссийские санкции губительны для Евросоюза. Единственными выгодополучателями от конфликта являются США.

Медведчук напомнил, что сейчас экономика ЕС составляет 65% от экономики США, тогда как до начала конфликта они были почти равны.