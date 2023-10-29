Медведев сомневается в вероятности возвращения западных компаний в Россию

По словам заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, покинувшим нашу страну компаниям европейских стран вернуться будет весьма сложно, если даже невозможно. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что на рынке нет пустот.

По мнению политика, ушедшие зарубежные компании понесли колоссальные безвозвратные убытки, не менее десятка миллиардов долларов.

Он отметил, что дело даже не потерях в отношении финансов, поскольку это еще возможно исправить, а именно в плане имиджа и репутации.