Mehr: Иран уберет четыре нуля со своих купюр и сменит риалы на туманы

Правительство Ирана во главе с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом внесло в парламент страны законопроект о глобальной финансовой реформе, сообщает иранское госагентство Mehr.

В частности, планируется убрать четыре лишних нуля с действующих банкнот. А официальную валюту «иранский риал» заменить на «иранский туман».

По информации агентства, данный законопроект был предложен кабинетом министров и одобрен еще летом 2019 года, но именно сегодня в срочном порядке Пезешкиан представил его парламенту исламской республики.

«Суть реформ заключается в стирании четырех нулей с купюр национальной валюты и изменении финансовой системы. Национальной валютой Ирана станет „туман“, который будет эквивалентен 10 тысячам действующих сейчас риалов и 100 парсэ», — пишет Mehr.

Согласно информации, предоставленной агентством, целью реформы является устранение проблем, связанных с хронической инфляцией и низкой покупательной способностью национальной валюты. В частности, речь идёт о снижении объёмов ежедневных транзакций и улучшении репутации национальной валюты по сравнению с иностранными.

Ранее сообщалось, что в октябре Россия нарастила инвестиции в государственные облигации США до $28 млн.