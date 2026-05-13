Почему отдых в Саудовской Аравии не подойдет бюджетному туристу даже после отмены виз

С 11 мая россияне могут посещать Саудовскую Аравию без визы, но туроператоры пока не продают путевки из-за рекомендаций Минэкономразвития, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали, когда ситуация может измениться, сколько будут стоить туры, появятся ли чартеры и какие правила действуют в королевстве для туристов.

Туроператоры готовы возобновить продажи сразу после снятия рекомендаций

В АТОР пояснили, что продажи туров в Саудовскую Аравию были приостановлены в марте 2026 года с началом кризиса в Персидском заливе. Как только МИД и Минэкономразвития снимут ограничения, туроператоры готовы возобновить реализацию путевок.

Прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией, запущенное в 2025 году, было прекращено. По текущей информации, авиакомпания Flynas возобновит полеты в июне, Saudia — в июле.

«Если к этому моменту будут сняты рекомендации Минэкономразвития не продавать туры в страны Персидского залива, продажи обещают быть относительно активными. Главным образом из-за того, что лето — не самый удачный сезон для поездок в эту страну», — отметили в АТОР.

Цены стартуют от 350 тысяч рублей с перелетом

Пакетные туры в Саудовскую Аравию не будут дешевыми, предупредили эксперты. В феврале 2026 года недельный пляжный отдых на курортах Красного моря для двоих начинался от 274 тысяч рублей без учета перелета и от 350 тысяч рублей с перелетом.

«Это минимальные цены, есть много предложений свыше 1 миллиона рублей», — уточнили в ассоциации.

Чартерных туристических программ не ожидается. Такие рейсы традиционно формируются не туроператорами, а религиозными организациями для паломников (хадж и умра). Туристический спрос на это направление пока нишевый, добавили специалисты.

Саудовская Аравия — не конкурент Египту и Дубаю

В АТОР подчеркнули: это совершенно другой тип отдыха, рассчитанный на искушенных путешественников.

Страна предлагает три основных направления для россиян:

Религиозный туризм — хадж и умра;

Экскурсионный туризм — исторический центр Джидды, памятники Набатейского царства в Аль-Уле, природные объекты в пустыне;

Пляжный отдых уровня «тяжелый люкс» — новые курорты на Красном море с безалкогольными отелями высокого уровня, чистой водой и высокой степенью приватности.

«Как туристическое направление Саудовская Аравия не конкурирует с массовыми Египтом или Дубаем. Аудитория этого направления — искушенные туристы, интересующиеся историей и аутентичной арабской культурой», — пояснили в ассоциации.

Лучшее время для поездки — с октября по март

Эксперты дали практические советы потенциальным туристам.

Когда ехать:

С октября по март — средняя температура воздуха опускается до комфортных +25°C;

Январь особенно популярен — совпадает со знаменитым ралли «Дакар»;

На севере, в горах, зимой выпадает снег;

Для дайвинга и плавания в Красном море подходят март и апрель;

Эр-Рияд, Медину, Мекку и Джидду лучше посещать с декабря по февраль.

Дресс-код: Для туристов он не строгий. Платок или абайю надевать не требуется, но нужно прикрыть плечи, торс и ноги до колен, избегать облегающей и прозрачной одежды.

Алкоголь: Запрещен полностью. Исключений для туристов нет. Нельзя привозить с собой даже купленный в дьюти-фри. Попытка провоза спиртного грозит крупными штрафами. «Сухой закон» действует и на рейсах в/из Саудовской Аравии — авиакомпании не предлагают алкоголь.

Курение: Не запрещено. В стране развита кальянная культура и кофейные ритуалы.

Валюта и язык: В ходу только саудовские риалы (курс к доллару стабилен, ≈0,27 доллара за 1 риал). В долларах расплатиться нельзя. Многие саудиты в сфере услуг знают английский — вывески и дорожные знаки дублируются на нем.

Для бюджетных туристов направление не подходит

Эксперты предупредили: Саудовская Аравия — не для бэкпекеров.

«В городах есть бюджетные отели с завтраками, но в самой стране питание и экскурсии стоят довольно дорого. Пляжные зоны вне новых курортов — строго шариатские: раздельные пляжи, дресс-код. Оптимальный способ комфортно познакомиться с культурным наследием или пляжами — обратиться к туроператору. Но на низкие цены рассчитывать не стоит. Саудовская Аравия не является и в ближайшем будущем не станет массовым направлением выездного туризма», — резюмировали в ассоциации.

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией, по оценке вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, может добавить от 10 до 15% туристического потока. Однако, по словам президента Союза туристических агентств Сергея Голова, пакетных туров в королевство нет и в ближайшее время не будет, а чартеры никто ставить не станет, поэтому безвиз сам по себе вряд ли сделает направление массовым.