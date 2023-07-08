Мексика завалит Россию текилой и мескалем
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Мексиканский посол в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас заявил, что страна намерена нарастить обороты поставок в РФ ряд традиционных своих алкогольных напитков.
Он отметил, что в первую очередь за счет небольших местных производителей, Мексика в три раза увеличит партии текилы, поставляемые на российский рынок. Этот напиток в России знают давно и он пользуется широким спросом, напомнил дипломат.
«Я был бы рад увеличить это число (экспорт текилы – прим. ред.) на 200-300%, потому что она очень хорошо зарекомендовала себя на рынке. Но это все невыполнимо, потому что большая часть текилы уже предназначается для других рынков, в первую очередь для США. Поэтому мы заинтересованы не в крупных производителях текилы, а в тех, у кого есть плантации агавы, того, из чего делается текила, в маленьких фабриках, которые могли бы импортировать в Россию» - цитирует дипломата РИА Новости.
Помимо текилы американское государство собирается серьезно познакомить российского потребителя с другим традиционным мексиканским алкогольным напитком, которым является мескаль (производится из растения агава).
«Мескаль уже постепенно начинают узнавать в российских ресторанах», - добавил Мехиас, подчеркнув, что увеличение экспорта текилы и мескаля - ожидаемо увеличит товарооборот между РФ и Мексикой.