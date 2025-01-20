Меланья Трамп вслед за мужем объявила о запуске своей криптовалюты

Мелания Трамп, супруга избранного президента США Дональда Трампа, создала и запустила в интернете собственный мемкоин. Об этом она сообщила в своём аккаунте в социальной сети Truth Social.

Криптовалюта, принадлежащая супруге избранного президента Соединённых Штатов Америки, получила название $MELANIA по аналогии с мемкоином $TRUMP.

После запуска монета продемонстрировала значительный рост, увеличившись почти на 6000%. Однако затем ее стоимость выросла ещё на 10000%.

В то же время, монета Дональда Трампа после появления мемкоина его супруги неожиданно упала в цене на 40%.