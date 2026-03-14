«Мелочь, а не неприятно». Банки обязаны принимать монеты любого номинала
Россиянам объяснили, могут ли банки отказывать в размене наличных
Банкноты и монеты Банка России признаются законным платежным средством на всей территории страны, что гарантирует их прием по номиналу в рамках любых операций, включая размен, переводы и зачисление на счета, рассказали РИА Новости в финтех-платформе и кредитной организации.
«Кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание, обязаны производить размен банкнот и монет. Отказать клиенту в этой услуге нельзя, однако банк имеет полное право установить комиссию за пересчет — регулятор подобных действий не запрещает», — пояснил основатель финтех-платформы «SharesPro» Денис Астафьев.
По словам председателя правления «Национального банка сбережений» Алексея Кузьмина, ситуации, когда разменять мелочь не удается, чаще продиктованы не юридическими нормами, а техническими трудностями. Например, у кассира может попросту не быть времени на пересчет большого объема монет.
«Однако сам факт наличия монет или банкнот не может быть основанием для отказа в операции, если речь идет о действующих денежных знаках», — заверил он.
