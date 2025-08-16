Мемкойны и политика: криптовалюта Трампа растет благодаря переговорам в Аляске

Криптовалюта $TRUMP, созданная в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, продемонстрировала рост на фоне его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Согласно данным биржи Binance, вечером 15 августа курс мемкойна достиг отметки $9,27 (+3,67%), а к полуночи 16 августа стабилизировался на уровне $9,19 (+2,26%).

Переговоры глав государств состоялись на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, основными темами обсуждения стали урегулирование украинского конфликта и перспективы экономического сотрудничества.

Напомним, $TRUMP был выпущен 18 января как часть тренда politifi — криптовалют, привязанных к политическим фигурам. В первые сутки объем торгов токеном превысил $11 млрд. Позже супруга экс-президента Мелания Трамп представила собственный мемкойн — $MELANIA. Эксперты Bloomberg отмечают, что подобные проекты могут негативно влиять на репутацию крипторынка.

Мемкойны представляют собой спекулятивные активы, стоимость которых зависит исключительно от популярности связанного с ними персонажа или явления. В отличие от классических криптовалют, они не имеют практического применения и рассматриваются как высокорискованные инвестиции.