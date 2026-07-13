Меньше 500 штук за четыре месяца: почему новые «Москвичи» буксуют на старте

За неполные четыре месяца продаж новые кроссоверы «Москвич» М70 и М90, созданные на базе китайских моделей SAIC, разошлись тиражом всего 491 экземпляр. Такие данные «Автостата» приводят « Ведомости ». Сам завод отчитался только о росте реализации М70 в июне на 32 процента, до 119 машин, и ограничился заявлением, что продолжает работать над эффективностью продаж и сервисом.

Федеральные дилеры марки подтверждают, что покупки носят единичный характер, и связывают это с высокой ценой и слабой рекламой. Стартовая цена на М70 составляет ₽2,7 млн, а на М90 — ₽3,8 млн. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов пояснил, что «Москвич» пробует силы в более дорогом для себя сегменте, поэтому слабый старт объясним. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, напротив, отметил, что новинки производят хорошее впечатление на дилеров и покупателей, и даже единичные продажи на старте расценил как неплохой результат.