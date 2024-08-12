Мэрия Москвы хочет изъять землю у завода «Огонек» для строительства метро

Мэрия Москвы намерена добиться изъятия имущества одного из старейших производителей детских игрушек в России — завода «Огонек», сообщил «Коммерсант».

Отмечается, что столичная администрация хочет построить на месте, где расположены здания предприятия, новую станцию метро — Бирюлевскую. Участок, попавший в сферу интересов московских властей, расположен на 6-й Радиальной улице (юг Москвы).

Кроме того, на здание претендует Агентство по страхованию вкладов, представляющее интересы кредитора «Огонька» — банка «Солидарность», который стал банкротом.

Соответствующую информацию издание обнаружило в картотеке арбитражных дел. Иск к заводу в начале августа подал департамент городского имущества Москвы (ДГИ). В комментарии по этому иску представители ДГИ отметили, что арендное соглашение «Огонька» прекращено.

Всего речь идет об участке, состоящим из восьми зданий, общая площадь которых составляет 21,5 тысяч метров квадратных. Они являются собственностью завода, все мощности которого на данный момент перенесены в Рязань.

По информации Росреестра, кадастровая стоимость указанного участка составляет 329,6 миллиона рублей. Стоимость всех восьми зданий доходит до 1,08 миллиардов рублей.

Завод «Огонек» был создан в 1963-м году. Он принадлежит предпринимателю Денису Живцову. В 2023-м году выручка завода составила 141 миллион рублей. Убыточная часть финансов составила 260 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что подмосковное предприятие нарастило объемы производства молочной продукции.