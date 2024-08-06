Подмосковное предприятие нарастило объемы производства молочной продукции

По итогам шести месяцев 2024 года флагманский филиал предприятия пищевой промышленности «Health&Nutrition», расположенный вблизи поселка Любучаны городского округа Чехов, увеличил объем производства молочных продуктов на 25% в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что на предприятии работают около 500 человек. В день на заводе принимают и перерабатывают 1,1 тысячи тонн молока, в год — 401,5 тысячи тонн. Продукцию выпускают под брендами «Простоквашино», «Растишка», «Даниссимо», «Актибио», «Актимуно». Помимо этого, продуктовую линейку и ассортимент постоянно расширяют. Так, например, в этом году на рынок вывели «Греческий йогурт» жирностью 2% под торговой маркой «Простоквашино».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.