Меры поддержки бизнеса обсудили на совещании в Подольске

Меры поддержки бизнеса в городском округе обсудили на аппаратном совещании в Подольске. Об этом в своих соцсетях сообщил и. о. обязанности главы муниципалитета Григорий Артамонов.

В округе помощь предпринимателям оказывают по трем направлениям — это субсидии и гранты, займы и кредиты, информационная поддержка и консультирование.

В рамках первого блока поддержку оказали 21 предприятию. Общая сумма субсидий и грантов превысила 43 миллиона рублей. Восемь компаний получили компенсацию до 50% стоимости на модернизацию и лизинг. Еще пять организаций получат поддержку по муниципальной программе «Предпринимательство». Также в округе оказали поддержку восьми молодым и социальным предпринимателям.

По займам, кредитам и гарантиям поддержку оказали в размере более 945 миллионов рублей — это в два раза больше, чем в прошлом году. Положительное заключение было получено по 69 заявкам из Подольска.

Также в округе десяти компаниям предоставили земельные участки для реализации инвестпроектов и проектов в сфере импортозамещения. Общий объем инвестиций превышает 2,7 миллиарда рублей.