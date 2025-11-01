«Вернули 245 млн рублей мелочью»: как россияне за неделю сдали 56 млн монет и установили рекорд

В России завершилась масштабная акция «Монетная неделя», в ходе которой в денежный оборот вернули более 245 млн руб. в виде разменных монет.

За время проведения мероприятия граждане сдали свыше 56 млн монет, что стало абсолютным рекордом с момента запуска первой подобной акции в 2023 году.

Общие итоги пяти проведенных акций демонстрируют впечатляющие результаты: в оборот возвращено более 215 млн монет общей стоимостью 956 млн рублей. Физический вес сданной металлической мелочи превысил 962 тонны.

Несмотря на официальное завершение акции, многие банковские учреждения и торговые предприятия продолжают принимать монеты у граждан. Информацию о пунктах приема и условиях обмена можно найти на специализированном интернет-портале монетнаянеделя.рф.

