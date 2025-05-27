Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов состоялась в Москве 17 мая, сообщили в Российском экспортном центре. Это пилотное мероприятие было направлено на продвижение через ведущие онлайн-платформы отечественной продукции на китайском рынке.

Соорганизаторами ярмарки выступили Минпромторг России, Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс, Агентство стратегических инициатив и Правительство Москвы. Официальный партнер — Московский экспортный центр. Мероприятие прошло при поддержке Китайского комитета содействия международной торговле и было включено в программу годов культуры России и Китая 2024-2025.

Ярмарка дала старт фестивалю-ярмарке «Сделано в России», которая проходила в Харбине с 17 по 21 мая.

Мероприятие состоялось в специально оборудованном павильоне в историческом центре Москвы, где была организована продолжительная онлайн-трансляция, во время которой блогер из Китая рассказала о российских товарах и предложила приобрести их в режиме реального времени через международную платформу электронной торговли Kuaishou.